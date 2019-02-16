أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يطالب الحكومة بإزالة المشكلات والبيروقراطية أمام المشروعات الصغيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يطالب الحكومة بإزالة المشكلات والبيروقراطية أمام المشروعات الصغيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنجازات جهاز تنمية المشروعات، والتي تتمثل في أن إجمالي التمويل للجهاز اعتبارا من عام 1992 وحتى 31 12 2018 إذ بلغ 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتنفيذ نحو 157 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح أكثر من 233 ألف فرصة عمل انما هو دليل قاطع على نجاح سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال "عامر"، إنه يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإزالة جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية أمام هذه المشروعات مطالبا بمضاعفة التمويل المقدم لتشجيع إقامة هذه المشروعات ولتشجيع الشباب علي ريادة الأعمال وإقامة مشروعات ناجحة تتيح لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وكذلك مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل بالإضافة الى تعريفهم بكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر بضرورة دراسة الأسواق الخارجية بصفة عامة والأسواق العربية والاوروبية بصفة خاصة لمعرفة احتياجاتها من منتجات المشروعات الصغيرة على ان يتم انشاء مشروعات يتم تخصيص منتجاتها للتصدير لهذه الأسواق، مؤكدا أن نجاح الحكومة فى تنفيذ هذا الاقتراح سوف يضاعف من قيمة الصادرات المصرية.

"القصبي": مشاركة "السيسي" بمؤتمر ميونخ للأمن تؤكد أن مصر الكبيرة عادت وبقوة



قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين وبصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب رئيس رومانيا "كلاوس يوهانس" الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لطرح رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تؤكد عودة مصر الكبيرة الى ريادتها في السياسة الخارجية ودليل على أننا نسير فى المسار الصحيح نحو بناء دولة قوية على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات.

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وأشار القصبي، إلى أن استعراض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات تؤسس لبداية علاقة جيدة بين القاهرة والعالم أجمع.

وثمن زعيم الأغلبية مشاركة الرئيس السيسي كأول متحدث غير أوروبي خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ لطرح رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف دليل على أن القاهرة عادة وبقوة لتتحدث وعلى العالم أن ينصت لها وباهتمام.

وأوضح، أن مشاركة الرئيس السيسي في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلًا عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الإستراتيجية الدولية جاء لاستعادة الشراكة مع أوروبا وأن تلك المرحلة هى مرحلة بناء تؤكد أن القاهرة أصبحت بيئة خصبة للاستثمار.

