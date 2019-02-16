أخبار مصر | عميد "طب الأزهر" بدمياط يستعرض إنجازات الكلية خلال لقائه مع المحافظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "طب الأزهر" بدمياط يستعرض إنجازات الكلية خلال لقائه مع المحافظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور محمود ميدان، عميد كلية الطب بنين الأزهر بدمياط، إنجازات الكلية خلال الفترة الماضية وخدماتها ومشاركاتها الإيجابية في المجتمع المدني خلال لقاء بالدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحضور الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية الطب بنات بدمياط، الدكتور عزت عطوة، وكيل طب بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصمان طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، وكيل كلية الطب بنات بدمياط لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح عبد الغني، مدرس جراحة التجميل بالكلية.

واستعرض ميدان إنجازات الكلية والمستشفى، مؤكدًا أنها تأتي برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعم ومتابعة من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه على رأس هذه الإنجازات وجود جهاز الجمانايف، والذي يعد أحدث ثلاثة أجهزة في مصر، معلنًا أنه سيتم افتتاح مبنى الباطنة التخصصي قريبًا، وهو أحد خمسة مراكز متخصصة جارٍ العمل بهم.

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وتطرق حديث الوفد الرفيع المستوى مع محافظ دمياط إلى إنشاء وحدة الحروق بالجهود الذاتية، بمتابعة دقيقة من الدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة التجميل، وعن دور الكلية بتسيير القوافل الطبية بجميع قرى ومدن محافظة دمياط، والمساهمة في حملة 100 مليون صحة والتي انطلقت تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعلاج فيرس C والأمراض السارية في سبيل توسع الحملة لتشمل الأعمار أقل من 18 عاما، بحيث تشمل أطفال وتلاميذ وطلاب المدارس بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وكما تم تناول تفعيل بروتوكول التعاون بين الكلية ومديرية الشئون الصحية بدمياط بخصوص مستشفى الطوارئ بكفر سعد، وخاصة تنظيم ومتابعة الحالات الحرجة التي تحتاج إلى عناية مركزة لتخفيف العبء عن الأهالي في البحث عن مكان بالعناية المركزة ليكون هناك تنظيم في استقبال الحالات، وعن إيجاد حلول لمشكلة العجز في التمريض بالتعاون مع الكلية ومستشفى الأزهر بدمياط ومستشفيات الصحة بدمياط، وهذا دور الكلية وتأثيرها في المحيط الذى تعيش فيه نابعًا من دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة كأحد معايير الجودة في الأداء.

يذكر أن كلية الطب بدمياط جامعة الأزهر ستتقدم خلال شهرين بملفها للاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة لتكون قاب قوسين أو أدنى من الاعتماد حيث تطبيق برنامج الطب التكاملي الجديد على طلاب الفرقة الأولى هذا العام وهو 5+2 بدلًا من 6+1، حيث يدرس الطالب خمس سنوات مع سنتين تدريب عملي أكلينيكي بالمستشفى حتى يحصل على ترخيص مزاولة مهنة بعد اجتياز امتحان عام على مستوى الدولة لتكتمل المنظومة الصحية في مصر على أكمل وجه أسوة بما يتم تطبيقه بالدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال.