أخبار مصر | عميد إعلام الأزهر: استضافة الجامعة لمقر الاتحاد الأفريقي امتداد لعالمية رسالة المشيخة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد إعلام الأزهر: استضافة الجامعة لمقر الاتحاد الأفريقي امتداد لعالمية رسالة المشيخة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن استضافة الجامعة لفعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية، المقرر عقده مارس المقبل، في هذا التوقيت تدل على مكانة وعالمية رسالة الأزهر الشريف ودوره في التعاون و نشر قيم التسامح والسلام بين أبناء القارة السمراء .

وأكد "السعيد" في تصريحات له أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتقدم بخطى ثابتة نحو أداء رسالتها التي تستمدها من قيم ورسالة الإسلام العالمية والتي تدعوا للحوار والتسامح والعدل.

وأوضح أن العمل يجرى على قدم وساق في جميع أركان الجامعة للانتهاء من كافة استعدادات اللازمة للاستقبال المناسب وتوفير كافة سبل الراحة لشباب الجامعات الأفريقية، فترة اقامتهم خلال انعقاد فعاليات الأولمبياد الشهر المقبل، والعمل على تعريفهم بالمنهج الأزهري، وترسيخ قيم التعايش والتسامح وحسن الجوار واحترام وقبول الآخر، بما يسهم في نشر السلام العالمي، وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية.

Advertisements

وأكد عميد إعلام الأزهر أن اختيار الجامعة لاحتضان هذا الحدث المهم، إنما يأتي تتويجًا وثمرة للجهود الدولية التي قام بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة رئيس الجامعة، خاصة فيما يتعلق بدعم كافة أوجه الدعم والانفتاح على القارة الأفريقية الحبيبة، وهذا ليس بجديد، وإنما امتداد لما قدمه الأزهر لأشقائه بالقارة السمراء عبر تاريخه المجيد الذي يمتد فوق الألف عام.

وأوضح السعيد أن توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومتابعة فضيلة رئيس الجامعة، تحث دائما على توفير كل سبل الرعاية للطلاب الوافدين من شتى بقاع العالم، الذين أتوا للدراسة بالأزهر الشريف.

وأشار عميد إعلام الأزهر، إلى أن الفعاليات التي تحتضنها الجامعة خلال الفترة المقبلة ستشمل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر يوم ١٢ مارس المقبل، وتنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية في الفترة من ١٤ إلى ١٨ مارس المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية الذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين، في الفترة من ٧ إلى ١١ يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، كان قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور غانم السعيد، عميد كلية إعلام الأزهر، بالإشراف على المركز الإعلامي بالجامعة.