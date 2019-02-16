أخبار مصر | رئيس "خارجية النواب": كلمة الرئيس في مؤتمر ميونيخ جسدت قوة مصر الإقليمة والدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خارجية النواب": كلمة الرئيس في مؤتمر ميونيخ جسدت قوة مصر الإقليمة والدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن جسدت قوة مصر الاقليمية والدولية ومركزها العالمي المتميز والدبلوماسية الرئاسية التى ينتهجها الرئيس السيسي.

وتابع درويش، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث بصفته القائد السياسى لجمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقى والقائد العربى الذى يستضيف القمة العربية الاوروبية التى تعقد فى شرم الشيخ أواخر الشهر الجارى، وليس مستغربا التصفيق المتكرر للرئيس فقد شرح بشكل تفصيلى رؤية مصر الدولة العربية والإفريقية لكيفية تحقيق الاستقرار وحل قضايا المنطقة والمعالجة الشاملة لقضايا الإرهاب ونشر التسامح مؤكدا على النموذج المصرى فى هذا الشأن بين المصريين جميعا ووضع حلول جذرية لقضية الهجرة واللاجئين.

ولفت كريم درويش، إلى حرص العالم على الاستماع لقائد مصر فى مؤتمر ميونيخ كأحد أكبر وأهم المؤتمرات التى تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، والذى التقى خلاله المئات من صناع القرار من مختلف دول العالم وفى مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية للتباحث حول أوضاع العالم والتحديات التى تواجهه على مختلف الأصعدة.

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رئيس "سياحة النواب": وزيرة الهجرة حققت نجاحات كبيرة في ملف شئون المصريين بالخارج



أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالجهود والمبادرات غير التقليدية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتى تهدف إلى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم المصرى، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم حققت نجاحات كبيرة فى هذا الملف الحيوى.

وأعلن "صدقى"، تأييده للمبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تحت مسمى سجل كيانك فى الخارج واستعد لمؤتمرك فى الداخل، مشيدا بتدشين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقعها الإلكترونى قسم خاص بالتسجيل الإلكترونى فى المبادرة وهو ما توافدت عليه كل الكيانات المصرية بالخارج، والذى سيكون حتى يوم 15 مارس على أن يعقد المؤتمر الأول فى القاهرة أول أبريل القادم.

وطالب النائب عمرو صدقى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساندة جهود السفيرة مكرم فى هذه المبادرات الناجحة والتى حققت العديد من الأهداف فى مقدمتها مشاركة المصريين بالخارج فى المشروعات القومية الكبرى، التى تتم على أرض مصر، داعيا جميع وسائل الإعلام المصرية بالترويج لهذه المبادرات، وطالب أيضًا السفيرة نبيلة مكرم إعطاء أكبر اهتمام لملف السياحة المصرية والترويج لها عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدا أن افضل سفراء يروجون بوطنية للسياحة المصرية عالميا هم أبناء مصر بالخارج.