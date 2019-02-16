أخبار مصر | البرلمان الإفريقي يشيد بحرص السيسي على طرح قضايا القارة السمراء عالميًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإفريقي يشيد بحرص السيسي على طرح قضايا القارة السمراء عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى، على أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الدولية، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها مجموعة "أجورا" الاستراتيجية على هامش فعاليات منتدي ميونخ للأمن بالمانيا.

وشدد الجندي، علي أهمية هذا اللقاء لدعم مشروعات التعاون والتنسيق المصرى الافريقى الألمانى، خاصة فى ظل الرئاسة الحالية للرئيس السيسى للاتحاد الافريقى، مُشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على تعزيز تعاونها مع مختلف الشركات الدولية وزيادة حجم استثماراتها فى مصر وإشارته إلى التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وكذلك ما تشيده الدولة حاليا من مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسى لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجارى ولوجيستى دولى، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية على طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار الجندي إلى الخطة الطموحة لإنشاء عدد من المدن الجديدة، ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى شرق المتوسط، الأمر الذى يوفر فرصًا استثمارية واعدة وضخمة للشركات العالمية للعمل فى مصر، مُوجهًا التحية للرئيس السيسى لاستعراضه لأولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، لاسيما فى قطاعات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن الإفريقى، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى وحرص مصر على التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق تلك الأولويات.

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ونوه الجندي إلى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة تعزيز الجهود الدولية، لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، كوسيلة رئيسية لسد الفجوة ما بين إرساء السلام والبدء في استفادة الشعوب من ثماره التنموية، وذلك فى إطار مقاربة شاملة تعتمد على الاستثمار في التنمية والبنية الاساسية في دول القارة الافريقية وأيضا تأكيد الرئيس السيسى خلال اللقاء أن مصر تعمل على تدشين مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، ليكون بمثابة أداة فعالة في مساعدة الدول التى خرجت من النزاعات المسلحة على تقييم احتياجاتها وبلورة تصورها الوطنى لإعادة الإعمار،معربًا عن ترحيب مصر بالتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية من خلال تدعيم سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الأفريقية والدولية.

كما أشاد النائب مصطفى الجندى باستعراض الرئيس السيسى لآخر التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وموقف مصر من الأزمات التى يمر بها عدد من دول المنطقة، والذى يستند إلى ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحفظ مؤسساتها الوطنية، ويحول دون انهيارها ويصون مقدرات شعوبها.

وحيا النائب مصطفى الجندى الرئيس السيسى، لحرصه على تناول قضايا القارة السمراء خلال هذا اللقاء، الذى يعد أول لقاء للرئيس السيسى، باعتباره رئيسا للاتحاد الافريقى، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على الحرص الكامل والحقيقى من الرئيس السيسى على الحديث أمام مختلف المنتديات والمؤتمرات واللقاءات الدولية رسميا عن القضايا الخاصة بالدول الإفريقية، وطرح أمال وطموحات الشعوب الأفريقية أمام العالم.