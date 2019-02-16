أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب": وزيرة الهجرة حققت نجاحات كبيرة في ملف شئون المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب": وزيرة الهجرة حققت نجاحات كبيرة في ملف شئون المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالجهود والمبادرات غير التقليدية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتي تهدف إلى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم المصرى، مؤكدا أن السفيرة نبيلة مكرم حققت نجاحات كبيرة فى هذا الملف الحيوي.

وأعلن "صدقي"، تأييده للمبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج تحت مسمى سجل كيانك فى الخارج واستعد لمؤتمرك فى الداخل، مشيدا بتدشين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على موقعها الإلكتروني قسم خاص بالتسجيل الإلكترونى فى المبادرة وهو ما توافدت عليه كل الكيانات المصرية بالخارج، والذي سيكون حتى يوم 15 مارس على أن يعقد المؤتمر الأول فى القاهرة أول أبريل القادم.

وطالب النائب عمرو صدقي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مساندة جهود السفيرة مكرم فى هذه المبادرات الناجحة والتى حققت العديد من الأهداف فى مقدمتها مشاركة المصريين بالخارج في المشروعات القومية الكبرى، التي تتم على أرض مصر، داعيا جميع وسائل الإعلام المصرية بالترويج لهذه المبادرات، وطالب أيضًا السفيرة نبيلة مكرم إعطاء أكبر اهتمام لملف السياحة المصرية والترويج لها عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدا أن افضل سفراء يروجون بوطنية للسياحة المصرية عالميا هم أبناء مصر بالخارج.

"القصبي": مشاركة "السيسي" بمؤتمر ميونخ للأمن تؤكد أن مصر الكبيرة عادت وبقوة

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قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بحضور نحو 35 من رؤساء الدول والحكومات و50 من وزراء الخارجية و30 من وزراء الدفاع و600 من الخبراء العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين وبصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب رئيس رومانيا "كلاوس يوهانس" الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لطرح رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وجهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تؤكد عودة مصر الكبيرة الى ريادتها في السياسة الخارجية ودليل على أننا نسير فى المسار الصحيح نحو بناء دولة قوية على كافة الأصعدة وفى مختلف المجالات.

وأشار القصبىي، إلى أن استعراض رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات تؤسس لبداية علاقة جيدة بين القاهرة والعالم أجمع.

وثمن زعيم الأغلبية مشاركة الرئيس السيسي كأول متحدث غير أوروبي خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ لطرح رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذلك جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف دليل على أن القاهرة عادة وبقوة لتتحدث وعلى العالم أن ينصت لها وباهتمام.

وأوضح، أن مشاركة الرئيس السيسي في غداء العمل الذي نظمته إدارة المؤتمر على شرف الرئيس بحضور بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وفولفجانج إيشنجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية والعالمية منهم رئيس دويتشه بنك، والبنك التجارى الألماني، ورؤساء شركات أليانز العالمية للتأمين، ومرسيدس، وبى إم دبليو، وفولكسفاجن، وإيرباص، وسيمنز، ومجموعة ساب، واتحاد الصناعات الألمانية، وعدد من الشركات العالمية الأخرى العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات، والإعلام، والخدمات المالية وإدارة الأصول، والصناديق الاستثمارية، وصناعة الدواء، والصناعات العسكرية، فضلًا عن ممثلين للمراكز البحثية والدراسات الإستراتيجية الدولية جاء لاستعادة الشراكة مع أوروبا وأن تلك المرحلة هى مرحلة بناء تؤكد أن القاهرة أصبحت بيئة خصبة للاستثمار.

