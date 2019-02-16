أخبار مصر | كرستينا ماجد: انتخابات الصيادلة ستخرج النقابة من النقق المظلم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرستينا ماجد: انتخابات الصيادلة ستخرج النقابة من النقق المظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الدكتورة كرستينا ماجد، المرشحة على مقعد عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة تحت السن، جميع الصيادلة إلى ضرورة إتمام العملية الانتخابية للنقابة المقرر إجراؤها في 1 مارس المقبل، حتى تخرج النقابة من النقق المظلم.

وعبرت كرستينا، في تصريحات صحفية، عن رفضها للحراسة القضائية على النقابة، مشددة على ضرورة الحفاظ على مكتسبات النقابة، مشيرة إلى أنها كانت شاهدة عيان في إحدى وقائع البلطجة التى شهدتها النقابة مؤخرا قبيل حبس نقيب الصيادلة، داعية الجمعية العمومية للنقابة، للحرص على المشاركة في العملية الانتخابية.

واعلنت أنها ستسعى حال فوزها كعضو مجلس النقابة، إلى إنشاء شركه مساهمة للصيادلة لتصنيع المواد الفعالة للأدوية، بالإضافة إلى المطالبة برفع معاش الصيدلي بالتنسيق مع النقابة العامة، علاوة على عمل معاش خاص للصيدلى بنقابة القاهرة.