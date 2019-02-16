أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإعادة الطلاب المصريين بالسودان لاستكمال دراستهم بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإعادة الطلاب المصريين بالسودان لاستكمال دراستهم بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بخصوص وضع الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية، لتوجيهه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر الغول في طلبه، "أن وتيرة الأحداث في السودان تصاعدت بصورة سريعة وتصاعد معها الغضب الشعبي ليصل إلي العاصمة الخرطوم خاصة بعد سقوط عدد من القتلي وما سبقها من إعلان حالة الطوارئ في بعض المدن، بسبب الأزمات المتراكمة التي يمر بها السودان، خاصة في الجانب الاقتصادي".

وتابع "وبعد هذه الأحداث الدامية أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية تعليق الدراسة بكافة جامعات السودان وتشمل مؤسسات التعليم العالي الحكومة والأهلية والخاصة بالخرطوم ونتيجة لهذه الأوضاع الراهنة وعدم الاستقرار في السودان، فسوف ينتج عنه ضياع عام دراسي علي الطلاب المصريين بالجامعات السودانية".

وطالب الغول رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإعادة الطلاب المصريين في السودان إلي مصر واستكمال العام الدراسي في الجامعات المصرية، وذلك من أجل الحفاظ علي مستقبلهم الدراسي والعلمي، أسوة بما حدث مع الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في سوريا إبان الأزمة السورية وتم إعادتهم لاستكمال الدراسة في مصر.

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رئيس حزب "المصريين الأحرار": تصريحات آن باترسون خدمة مدفوعة الأجر لجماعة الإخوان ومن يمولها

استنكر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، تصريحات السفيرة الأمريكية السابقة بمصر والتى عكست عدم درايه بطبيعة الجيش والشعب المصرى، وحاولت السفيرة السابقة في تصريحاتها أن تنتقص من دور وصلابة الشعب المصرى في إزاحة نظام الإخوان الفاشي وعزل رئيسه في ثورة شعبية عارمة.

وأكد خليل، أن الشعب المصرى والسفيرة السابقة وإدارتها تعلم انه هو الذى إستدعى الجيش لمساندة ثورته ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وتابع:" لا أعتقد أن السفيرة السابقة يمكنها تتناسي أن الشعب المصرى طالب برحيلها ايضا بسبب دورها المنحاز لجماعة الإخوان المسلمين أثناء عملها في مصر، والتى حاولت وقتها "آن باترسون" بخطوات حثيثة ويائسة تحويل مصر للسيناريو الباكستاني، بتمكين الإخوان على حساب ثوابت الدولة المصرية، وصناعة نظام حكم يمكن الإخوان من التواجد لسنوات طويلة عبر عملية تحول ديمقراطي زائف يتجاهل ثوابت المجتمع المصري الكاره للعنف والتطرف الديني".

وشدد رئيس حزب المصريين الأحرار، على أن الجيش هو الشعب كما أن الشعب هو الجيش، واثبت التاريخ القريب والبعيد فشل كل محاولات الوقيعة بينهم.