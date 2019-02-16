أخبار مصر | وزير الأوقاف: 1400 مسجدا مغلقا تحت الإحلال والتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: 1400 مسجدا مغلقا تحت الإحلال والتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسجد الجامع الكبير بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وقال الوزير خلال كلمته في الافتتاح، إن المسجد على مساحة 615 مترا وبتكلفة قدرها 5 مليون جنيه، ويتكون من دورين منهم مبنى إدارة أوقاف الخصوص، ومصلى للسيدات، والعلوي صحن المسجد.

وأعلن وجود 1400 مسجدا مغلقا تحتاج إلى الإحلال والتجديد، فمن يريد إنشاء مسجدا فليذهب للوزارة للمساهمة في إحلالها وتجديها، أو إنشاء مساجد في الأماكن التي تحتاج فعليا ووجه الوزير بإنشاء مدرسة قرآنية وعلمية لتحفيظ القران بالمجان لأبناء الخصوص.

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وقال جمعة إن اللحمة الوطنية الإنسانية التي يعيشها الشعب المصري أمرا غير مسبوق على الأقل في تاريخنا المعاصر، مشيرا إلى أننا نعيش معا في مناسبتنا الاجتماعية بحب يشاركنا فيه أشقائنا الأقباط فرحتنا في افتتاح أحد المساجد في مدينة الخصوص ونعيش معهم فرحتهم في افتتاح كنائسهم .

وكشف الوزير أنه كلف الإدارة المركزية للشؤون الهندسية بديوان عام الوزارة بإنشاء الكود المصري لتصميم المساجد، مضيفا أنه سيتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية.

وتابع أن هذا الكود لا يسمح بما كانت تقوم به الجامعات المتطرفة عن قصد أو بعض الناس عن ضعف فهم، وإلغاء الزوايا التي لايمكن أن تكون بيتا من بيوت الله، والتي كانت تقوم عليها بعض الجماعات أو الشباب المنساقين أو الباحثين عن الوظائف، فالمسجد الذي نسعى إليه هو المسجد الجامع الذي يجمع ولا يفرق.