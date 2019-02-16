أخبار مصر | وزير الأوقاف: البابا تواضروس رمزا دينيا راسخا في أذهان كل المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: البابا تواضروس رمزا دينيا راسخا في أذهان كل المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في فعاليات محاضرة المحبة والتسامح وأثرهما في بناء الأمم والمجتمعات، التي تنظمها الجامعة البريطانية في مصر، بحضور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، ومحمد فريد خميس رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال كلمته أنه سعيد بالمشاركة فى لقاء يجمعه مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لافتا إلى أن البابا تواضروس رمزا وطنيا راسخا فى أذهان كل المصريين.

وأضاف أن الروح التى يتمتع بها قداسة البابا تواضروس هى التى تحافظ على الكنائس والمساجد والوطن أيضا، لافتا إلى أن البابا تواضروس الثاني يبذل مجهود كبير مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهذه المجهودات أثارت إعجاب العالم كله، فى ظل الجهود المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

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وبدأت الندوة بعزف السلام الوطنى، وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات أبطال القوات المسلحة والإنجازات التى تحققها على كافة المستويات.

كما تم استعراض الأعمال التى قدمتها الجامعة البريطانية بالقاهرة لتطوير وتجديد دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس.