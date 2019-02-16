أخبار مصر | "سعفان" يشهد توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ12 ألف عامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" يشهد توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة لـ12 ألف عامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم السبت، توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسب تتراوح بين 10% و15% و18% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 35 ألف عامل بمنشآت القطاع الخاص بقطاعات الغزل والنسيج والزراعة والبترول، بمحافظة البحيرة.

وتحدد اتفاقيات العمل الجماعية الحد الأدنى للعلاوة بين 65 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.

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القوي العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى في الرياض



زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، خمسة من المواطنين المصريين نزلاء مستشفى الملك خالد الجامعي، والاطمئنان علي حالاتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج ومن ذويهم متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقي تقريرا بذلك من الملحق العمالي ياسر غازي، مشيرا إلي أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية، حيث تم زيارة العديد من الحالات المرضية، وتم لقاء الدكتور عبدالله السقا المدير الطبي للمستشفى وقدما له الشكر على ما يلقاه المواطنين المصريين من اهتمام ورعاية من جانب إدارة المستشفى.