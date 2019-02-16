أخبار مصر | تعرف على آخر تطورات بناء مبنى نقابة المحامين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على آخر تطورات بناء مبنى نقابة المحامين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد موقع مبنى نقابة المحامين الجديد أعمالا مكثفة من الشركة المنفذة استعدادا لصب سقف الدور الأرضى غدأ الأحد، برعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال المهندس محمود نبيل، مدير الموقع، إنه يجرى حاليا شدّ حديد التسليح، ووضع التدعيمات وتركيب تأسيسات الكهرباء، استعدادا لصب سقف الدور الأرضى غدا، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد سرعة إنشاء الأدوار المتكررة، نظرا لاجتياز نسبة كبيرة من صعوبات الإنشاء، مؤكدا الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من المبنى بالكامل، طبقا لتعليمات النقيب العام سامح عاشور.

وقد شهدت الفترة الماضية مرحلة كبيرة من تطورات الإنشاء، حيث تم الانتهاء من مرحلة بناء البدرومين السفليين بالكامل، اللذين من المقرر أن يكونا جراجًا للسيارات بالنقابة لخدمة المحامين، حيث تم إجراء دراسة لمناورة وآلية دخول السيارات وخروجها مباشرة على شارع عبدالخالق ثروت، ويحتوى المبنى الجديد على مكانين مجهزين للمصعد، فضلا عن سلمين آخرين للصعود والتنقل بين الأدوار.

كانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، وقعت بروتوكولا مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مبنى جديد للنقابة بجوار المبنى التاريخى القديم، الكائن بناصية تقاطع شارعى رمسيس وعبدالخالق ثروت، وتم وضع حجر الأساس فى أغسطس من العام الماضى، ومن المقرر أن تنتهي أعمال بناء المبنى الجديد للنقابة خلال عامين.