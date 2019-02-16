أخبار مصر | "القوى العاملة" تحذر الشباب من حلم الثراء السريع وعقود العمل الموسمية بإيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تحذر الشباب من حلم الثراء السريع وعقود العمل الموسمية بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، تحذيره من عقود العمل الموسمية بإيطاليا، مطالبة الشباب بضرورة تحري الدقة قبل التوقيع علي عقد عمل موسمي أو دفع أي مبالغ مالية، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن هذا التحذير جاء ذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا مهما بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، مشددا علي أن العقود الموسمية ملغاه هذا العام حتي هذه اللحظة.

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وأشار إلى أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران لكشف الجديد في "قانون فلوسي 2019 الإيطالي"، حيث أوضح أنه يقصد به هو قانون العمالة الموسمية، وهذا القانون يصدر عن وزارة الداخلية الإيطالية مع نهاية كل عام أو في بداية العام الجديد لاستقدام العمالة الموسمية من خارج إيطاليا للعمل الموسمي بعقد تتراوح مدته ما بين 3 إلي 9 شهور للعمل في مجال المزارع والمطاعم السياحية ويتم التقديم لها إلكترونيا.

وكشف المستشار العمالي بميلانو عن أن وزير الداخلية الإيطالي "سالفيني" ألغي صدور قانون فلوسي لهذا العام مطلقا شعار فرص العمل للإيطاليين أولا، حيث أرجع قرارة إلي ارتفاع نسبة البطالة في ايطاليا لأكثر من 3 ملايين شخص، مؤكدا ضرورة توفير فرص العمل للإيطاليين أولا.

ونوه مكتب التمثيل العمالي بميلانو إلي أنه في الآونة الأخيرة يتم استخدام قانون "فلوسي" بطريقة خاطئة جعلت منه سوقا وتجارة رائجة قد تصل إلي النصب علي الشباب الساعي وراء حلم الثراء السريع والذي يتحقق بالدخول والعمل بإيطاليا، وأصبح العامل يدفع لصاحب العمل أو لوسيط مبلغ من المال لمجرد حصوله علي عقد عمالة موسمية لمجرد دخوله إيطاليا دون أدني التزام علي صاحب العمل بتوفير عمل له، وهناك حالات كثيرة يتم النصب علي العامل بأن يدفع مقدم كبير من المال علي أمل السفر إلا أنه في النهاية يجد نفسه ضحية عملية نصب وفقدان تحويشة العمر.