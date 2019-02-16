وزير الشباب يستعرض استعدادات بطولة البحر المتوسط

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عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا، اليوم السبت، مع اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة التي ستستضيفها محافظة بورسعيد، وستقام في الفترة من 17 إلى 24 فبراير بمشاركة 12 دولة متوسطية وعربية، مقسمة على مجموعتين إحداهما بصالة المدينة الرياضية والثانية بصالة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد. واستعرضت اللجنة المنظمة مع الوزير، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، الاستعدادات النهائية للبطولة، واستقبال البعثات والفرق المشاركة، وجاهزية ملاعب التدريب والمباريات.

حضر اجتماع وزير الشباب كل من: بروموتو قسطنطين، رئيس اتحاد البحر المتوسط لكرة اليد، وأنصارى جيلانى، نائب رئيس الاتحاد بالمحافظة، والمهندس كامل أبو زهرة، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وعبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة