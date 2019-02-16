شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى جماعية من الزحام أمام سجل مدني سمالوط ومطالب بإنشاء مكاتب أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم أهالي مركز سمالوط بشكاوي جماعية يتضررون فيها من التزاحم أمام السجل المدني الوحيد بالمدينة بسبب الإقبال الكبير، وعدم وجود مكاتب أخرى وطالبوا بإنشاء مكاتب أخرى للحد من التزاحم وراحة المواطنين .

قال راجي فؤاد وباهي الروبي، من أبناء مركز سمالوط، أن الأهالي قاموا بتقديم شكاوي جماعية يتضررون من التزاحم أمام مكتب سجل مدني سمالوط، دون وجود فروع أخرى. مؤكدين على تعرضهم يوميا لرحلة معاناة. مؤكدين أن تعداد سكاني المركز يتجاوز مليون و300 ألف مواطن يمثلون 58 قرية و325 عزبة ونجع خصص لهم مكتب سجل مدني واحد بمساحة محدودة جدا يشعر المواطن أنة لا كرامة ولا إنسانية أمام البهدلة والمذلة لاستخراج أي نموذج وطالبوا بضرورة وجود سجل مدني ثاني على أن كل مركز شرطة يكون لة سجل مستقل تخفيفا لمعاناة أهالي سمالوط .

من جانبه كشف مسؤول بمديرية امن المنيا، انه بصدد دراسة اقامة مكتب سجل مدني ثاني بمدينه سمالوط، لتخفيف المعاناة عن المواطنين والعمل على راحتهم ..