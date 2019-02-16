شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فاعليات مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية برعايه وزير الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برعاية وزارة الطيران المدنى إنطلقت فعاليات مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، الذي تبدأ فاعلياته اليوم وحتى 23 من فبراير الجارى بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمشاركة عدد كبير من الدول الافريقية ومن الوزراء المعنيين بالأرصاد الجوية بالقارة.

هذا ومن المقرر ان تشارك ٣٢ سيده من مختلف الدول الإفريقية بمؤتمر القيادات النسائية في مجال الأرصاد الجوية والذى بدأ فعالياته صباح اليوم ويستمر حتى غداً الأحد، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف المجالات وتماشيا مع توجه الدولة بتعظيم هذا الدور وتمكين المرأة الافريقية وتشجيعها على تقلد المناصب القيادية .

كما ستتناول أجندة أعمال هذا المؤتمر اجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية والبالغ عددهم ٢٩ وزير يوم الخميس الموافق ٢١ فبراير برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، وكذا اجتماعاً لرؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا .

ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية في مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب في هذا المجال وكذلك مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية.