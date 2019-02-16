شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافرون»: مشاركة السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن دعاية قوية لمصر ببورصة برلين السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا حاليا ومشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في هذا التوقيت، خاصة قبل انعقاد بورصة برلين السياحية مارس القادم، رسالة مهمة بأن مصر اتخذت مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، وتؤكد أمن واستقرار مصر، وكل هذا يزيد من فرص استقطاب السياحة الأجنبية من مختلف دول العالم المشاركة ببورصة برلين السياحية.

وأشار د. عاطف عبداللطيف إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس غير أوروبي منذ تأسيس مؤتمر ميونخ عام ١٩٦٣ يلقي كلمة بالمؤتمر، وهذا يؤكد قوة مصر بقيادة الرئيس السيسي، ورغبة العالم في سماع وجهة النظر المصرية في الملفات العربية والدولية والأفريقية.

وذكر د. عاطف أن تسليط الضوء على مصر في المحافل الدولية يعطي ثقة في الاستثمار والسياحة في مصر، كما أن لقاءات الرئيس السيسي بكبرى الشركات العالمية والتواصل معها وتوضيح الرؤية المصرية يعطي ثقة للسائح والمستثمر في زيارة مصر وإنشاء مشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالسياحة الألمانية في مصر، قال رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إن السياحة الألمانية في تزايد مستمر لمصر، خاصة في الغردقة ومرسى علم حتى إن الإحصائيات المعلنة تشير إلى أن عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر في 2018 تخطى حاجز المليون و700 ألف سائح.

وأشار عاطف عبداللطيف إلى أنه مع عودة السياحة لمصر إلى طبيعتها فإنه من المنتظر أن تتزايد أعداد السياح الألمان لمصر في 2019 بنسب أكبر من عام 2018 نتيجة للعلاقات القوية التي أسس لها الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والزيارات المتبادلة وما تزال صورة الرئيس السيسي وأنجيلا ميركل أمام الأهرامات عالقة في أذهان الألمان والعالم كله ويجب توظيف هذه الأحداث ومشاركة مصر في مؤتمر ميونخ للأمن في التسويق للمقاصد السياحية المصرية ببورصة برلين السياحية مارس القادم.

وأضاف د.عاطف عبداللطيف أن زيارات الرئيس السيسي لمختلف دول العالم مهدت لعودة السياحة بشكل عام من مختلف الدول بقوة إلى مصر وعلى القطاع السياحي الخاص والحكومي استثمار هذا في تنشيط السياحة لمصر بشكل عام من خلال إعداد خطة تسويقية قوية وبرامج سياحية متميزة لزيارة مصر والإعلان عنها في بورصة برلين مع ضرورة تذليل العقبات التي تواجه السياحة من خلال تطوير أسطول النقل السياحي وتفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي بشكل أكبر.

وطالب عاطف عبداللطيف بضرورة التواصل بشكل دائم مع منظمي الرحلات في الخارج والتنسيق معهم لأنهم القوة الضاربة ورأس الحربة في استقدام السياح لمصر وكل هذا حتى تسير السياحة جنبا إلى جنب مع الصناعة والتجارة بين البلدين.

وأكد عاطف أن وزارة السياحة ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط تولي اهتماما كبيرا ببورصة برلين السياحية وناشد بضرورة وجود تنسيق بين وزارتي السياحة والطيران في إعداد البرامج والخطط التسويقية والسياحية لأنهما جناحان لطائر واحد وإعداد أفلام دعائية عن المدن السياحية المصرية وبروشورات دعائية وعقد مؤتمر صحفي على هامش البورصة ودعوة وسائل الإعلام العالمية ومنظمي الرحلات لزيارة مصر.

ونوه عاطف بأن السائح الألمانى يعد الأكثر انفاقا على مستوى أوروبا حيث يبلغ متوسط الإنفاق ما بين 70 و85 دولار في الليلة.

وأوضح عاطف أن بورصة برلين يشارك فيها كل عام أكثر من 187 دولة ويشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض وقرابة 120 ألفا من أصحاب المهنة وتقام البورصة على مساحة 160 ألف متر مربع وبلغت مساحة الجناح المصري العام الماضي ما يقرب من 1220 متراً.