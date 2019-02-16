شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يتفقد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس هيئة التمويل لمشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، سير العمل في مشروع إنشاء مستشفى النصر لعلاج الأورام للأطفال.

وتابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لهذا الصرح الهام الذي يشهد اكتمال أغلب أعمال الإنشاءات، واستكمال أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية، وأشادا بالجهود التي تتم لإتمام المستشفى التي ستخدم أطفال بورسعيد وعدد من المحافظات المجاورة.

ومن المقرر أن تضم المستشفى نحو ١٢٣ سريراً في مختلف الأقسام، ومخطط لها أن تضم تخصص لأورام الأطفال، وتخصص قلب مفتوح، بالتعاون مع الدكتور مجدي يعقوب، وكذلك تخصص قسطرة قلبية.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن مستشفى النصر ستعد أول مستشفى في تاريخ بورسعيد لأورام الأطفال والتى يتم إنشائها حاليا على أرض مستشفى النصر التي ظلت مهجورة أكثر من 18 عاما، وأنها ستعد صرحا طبيا عملاقا.

وأضاف أنه مع بدء منظومة التأمين الشامل ستكون نقلة تاريخية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، التي تشهد طفرة في الوقت الحالي حيث يجري بالمستشفيات الحكومية العمليات الكبرى على شاكلة جرحات الأورام والقلب المفتوح وجراجات العظام والمفاصل بالمناظير وغيرها من الخدمات المتكاملة بالإضافة لتوافر أطقم على مستوى عالٍ من الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض.

كما تم المرور على مركز طب أسرة شرق منطقة النوادي القضايا والذي تم الانتهاء من إنشائه ليدخل ضمن منظومة التأمين الجديدة.