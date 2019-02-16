شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الرئاسة»: السيسي يستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته بميونخ ماركوس سودير، رئيس وزراء ولاية بافارايا الألمانية.

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