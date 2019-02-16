شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيي الدين أستاذًا للتنمية المستدامة بجامعة يونساي الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته بميونخ ماركوس سودير، رئيس وزراء ولاية بافارايا الألمانية.

عينت جامعة يونساي الكورية الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، أستاذاً متميزاً للتنمية المستدامة.

وتعد جامعة يونساي واحدة من أهم ثلاث جامعات في كوريا الجنوبية، وقد أسست في عام ١٨٨٥ وتشتهر حالياً بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة في مجالات البحث العلمي المختلفة.

وتسلم محيي الدين شهادة من رئيس الجامعة، البروفسور كيم هونج هاك، في حفل شهده بان كي كون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة.