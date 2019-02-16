شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: مدرسة قرآنية لتحفيظ القرآن مجانًا بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اللحمة الوطنية الإنسانية التي يعيشها الشعب المصرى أمر غير مسبوق على الأقل في تاريخنا المعاصر فنحن نعيش معنا في مناسباتنا الاجتماعية بحب يشاركنا فيه أشقاؤنا الأقباط فرحتنا في افتتاح أحد المساجد في مدينة الخصوص ونعيش معهم فرحتهم في افتتاح كنائسهم في ظل اهتمام وتوجيه ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال افتتاحه المسجد الجامع الكبير بمدينة الخصوص، بحضور الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والأنبا سوريال يونان راعى كنيسة مارى جرجس بالخصوص على مساحة 650 متر ويتكون من دورين وعمدة الخصوص عمر حسانين والنائب حسن عمر عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص ووكيل وزارة الأوقاف، وأكد أن تلك اللحمة الوطنية اتضحت خلال افتتاح الرئيس لمسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح في وجود قداسة البابا وفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر مستشهدا بمجيئ نصارا نجران وافساح الرسول لهم في المسجد ليؤدى شعارئهم متجهين إلى قبلتهم بداخل المسجد، وأكد ان تلك االنماذح ليست جديدة على الشعب المصرى الذي يتمتع بروح المحبة والسلام.

وأشار إلى فشل جماعات التطرف الفكرى في اخذ المجتمع إلى اتجاه اخر لاتسمح به الاديان السامحة فالشعب المصرى بتسامحه وفطرته يميل للبناء والتعمير وكل مايؤدى إلى البناء والتعمير هو تسامح للاديان.

وأعلن الوزير أنه كلف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بانشاء الكود المصرى لتصميم المساجد مضيفا أنه سيتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية مضيفا ان هذا الكود لايسمح بما كانت تقوم به الجامعات المتطرفة عن قصد أو بعض الناس عن ضعف فهم والغاء الزوايا التي لايمكن ان تكون بيتا من بيوت الله والتى كانت تقوم عليها بعض الجمعات أو الشباب المنساقين أو الباحثين عن الوظائف فالمسجد الذي نسعى اليه هو المسجد الجامع الذي يجمع ولايفرق مشيرا إلى وجود 1400 مسجد مغلق تحتاج إلى الاحلال والتجديد فيمن يريد انشاء مسجد فليلجأ للوزارة للمساهمة في احلالها وتجديها أو انشاء مساجد في الاماكن التي تحتاج فعليا، ووجه بإنشاء مدرسة قرآنية وعلمية لتحفيظ القران بالمجان لأبناء الخصوص.

من جانبه، أكد المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، أن الخصوص تمثل نموذجا حقيقيا للشعب المصرى الذي يعيش بمسلميه واقباطه يدا واحدة يتشاركون المناسبات الاجتماعية والدينية ولايمكن التفرقة بينهما على اساس دينى في ظل المواطنة والانتماء والوطنية مشيدا بالوزير وافتتاحه للمسجد وحرصه على الوجود في المناسبات السعيدة وقيامه بتوزيع لحوم الأضاحى بنفسه للمستحقين بالمحافظة واصفا افتتاح المسجد بافتتاح الخير والبركة.