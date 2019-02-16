شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، السبت، الدكتورة نفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والوفد المرافق لها، بحضوراللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والأستاذ إيهاب حجازي، مدير مكتب الجهاز بالمنوفية، ومدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة.

في بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بالدكتورة نفين جامع على أرض المنوفية، موضحاً أن المحافظة تشتهر بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية متمثلة في صناعة السجاد والصدف والخزف والغزل والنسيج، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تهتم اهتماًماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم لهم بهدف فتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم وتنمية مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص عمل لمحاربة البطالة.

كما تناول اللقاء بحث سبل النقاش حول الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانيات للصناع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عمل كيان مناسب لهم ودراسة إنشاء مكتب فنى للتوثيق والتطوير والإدارة مع إمدادهم بالمواد الخام وتسويق منتجاتهم.