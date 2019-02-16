شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس هيئة التمويل لمشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، جوله تفقدية ميدانية على وحدتي طب الأسرة الكويت وعمر بن الخطاب الصحية، مشيدًا بالمستوى الذي وجد عليه الوحدتين الصحيتين.

وتفقد «معيط» النظام الإلكتروني بالوحدات الصحية، وتلقي المواطنين الخدمات الطبية المختلفة داخل عيادات طب الأسرة، ووجه وزير المالية بتذليل كافة المعوقات التي تواجه المواطنين في أداء الخدمة بالوحدات الصحية.

واستمع للمواطنين حول أداء الخدمة والمشكلات التي تواجههم فيها والذين أشادوا بما يلاقوه في تلك الوحدات الصحية.

رافق وزير المالية في جولته، الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكان قد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح السبت، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فور وصوله إلى المحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة في زيارته المقررة لاجراء جولة ميدانية يتفقد خلالها الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وتفقد وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الجديدة بزيارة ميدانية لمبنى الهيئات لعرض الموقف التنفيذى لتطبيق المنظومة، والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيقها وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة بورسعيد خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.