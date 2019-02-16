تعرف على الفئات المستفيدة من التابلت بالمرحلة الثانوية × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام، التابلت، فى الوقت الذى وجه فيه البعض تساؤلات كثيرة حول الفئات المستهدفة خصوصا من الطلاب، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات الفئات المستفيدة من توزيع التابلت عليها. 1ـ طلاب الصف الأول الثانوى العام فى المدارس الحكومية والخاصة. 2ـ طلاب الدمج والخدمات فى المدارس الثانوى. 3ـ الطلاب المصريين فى الخارج والمنازل فى المدارس الثانوى لن يتسلموا التابلت. 4ـ طلاب المدارس الدولية لن يتسلموا التابلت. 5ـ المعلمين فى المدارس الحكومية والإداريين فى المدارس الثانوى. 6ـ المعلمين فى المدارس الخاصة لن يتسلموا التابلت. 7ـ مديرى ووكلاء المديريات التعليمية فى المحافظات يتسلموا التابلت. 8ـ الموجهين فى المديريات والإدارات التعليمية يحصلون على التابلت. 9ـ مدير المدارس واخصائى التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات يحصلون على التابلت. 10ـ مدير عام التعليم العام، وموجهو عموم المواد الدراسية الأساسية، ومدير عام الإدارة، وكيل الإدارة.

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