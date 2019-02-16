شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم…انطلاق 38 رحلة داخلية من مطار القاهرة للمدن السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، انطلاق 38 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة جوية إلى مدن الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية وسوهاج، فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

ومن المقرر، أن تسير مصر للطيران من مطار القاهرة 13 رحلة إلى مدينة الأقصر، و7 رحلات إلى مدينة أسوان، و4 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و7 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب وسوهاج.

كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي رحلتين إلى مدينة الأقصر ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة إلى مدينة أسوان.

وقامت سلطات المطار، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، بتخصيص فرق من العلاقات العامة، تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات، لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة على تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى، للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.