شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تسكين 40 أسرة من عشش السودان بوحدات سكنية كاملة التشطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي تفقد مساكن عشش السكة الحديد بشارع السودان بالدقى لتقديم التهانى للأسر المستحقة بالمرحلة الثالثة متمنياً لهم حياة كريمة بعد الانتهاء من تسكين 40 أسرة، وذلك استكمالاً لما بدأته محافظة الجيزة فى إزالة العشش غير الآدمية بمنطقة السكة الحديد بشارع السودان وتسكين قاطنيها بشقق حضارية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير مساكن عشش شارع السودان والتى يتم تنفيذها

بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف راشد أن الـ40 وحدة الذين تم انشائهم وتسكين المواطنين بهم يعدون نقله كبيرة فى حياه المواطنين تقدمها الدوله لمواطنيها بالمناطق غير الآدمية يأتى ذلك ضمن التوجهات التى تسير بها الدولة فى تطوير العشوائيات وتغيير نمط معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق سبق إعداده ميدانياً للسكان الأصليين بالعشش من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة، وقد أبدت الأسر سعادتهم لإيفاء المسئولين بوعودهم وتكفل الدولة بتوفير اماكن إقامة تضمن مستقبل اجتماعى أفضل لأبنائهم.

ولفت إلى أنه جارى إخلاء وإزالة 84 عشة تمهيداً للبدء فى تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع بإنشاء الوحدات السكنية الخاصة بأصحابها ، موجهاً رئيس حي الدقي بسرعة الإنتهاء من إجراءات الإخلاء والإزالة وتسليم الموقع لمديرية الإسكان بالجيزة حتي يتم البدء في التنفيذ .

وقالت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الحاصلين على الوحدات السكنية سيحصلون على الخطابات اللازمة لتركيب عدادات الكهرباء وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.

وشهد موقع تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تواجد كلا من اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء إيهاب مكاوى رئيس حى الدقى للتسهيل على المستحقين فى الحصول على الوحدات.