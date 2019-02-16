شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: قيادة السيسى تبنى جميع المجالات من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لابد من إدراك الوعى الحقيقى للوطن والأديان وهذا ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قيادة حكيمة فى فهم الأديان ليعبر بمصر لبر الأمان ويوجه دائما بالشراكة مع الجامعات العالمية وإعلانه عام 2019 عاما للتعليم، قائلا: "مصر فى قيادة السيسى تبنى من جديد فى جميع المجالات وبدأنا نجنى ثمار ذلك".

وأكد جمعة، خلال كلمته فى الجامعة البريطانية فى مصر، بحضور البابا تواضرس الثانى، والمهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، اليوم السبت، أنه بروح الإخاء تبقى المساجد والكنائس والوطن، لافتا أن الدول التى دخلت فى احتراب طائفى لم تجد شئ، واصفا دخول هذه الحرب بالبؤس.

وذكر وزير الأوقاف، أن الجهد الذى يقوم به شيخ الأزهر والبابا تواضروس وسع جانب التلاقى بين المصريين ومهد لوثيقة الإنسانية، وأن هذه الجهود أتت بثمارها فى ظل قيادة سياسية ذات فهم مستنير لحقيقة الأديان، مشيرا إلى أن مشكلات العصر هى الجمود وعدم الدراية بعلوم الحداثة، مشيدا بتبنى الرئيس بفكرة تجديد الخطاب الدينى، قائلا "بالمحبة والروح تبقي المساجد والكنائس والوطن وبدونها لن يبقلا شئ".