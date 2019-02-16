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شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية مصر 2030.. مصر تستهدف خفض انبعاثات الهواء 5% بحلول 2020 ..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى محور خفض الانبعاثات فى الهواء، ضمن أحد أهم المحاور التى تسعى الدولة المصرية لتفيذها ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، وتستهدف مصر خفض نسبة الانبعاثات بمعدل 5% عام 2020.
وكشف انفوجراف نشره الحساب الرسمى برؤية مصر 2030، أن مستوى انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون، المكافئ خلال شهر سبتمبر 2017، بنسبة 4% ليصل إلى 587.28 جرام/ ك.و.س، وذلك بالمقارنة من العام السابق، وتستهدف رؤية مصر 2030، تخفيض نسبة الانبعاثات بمعدل 5% بحلول 2020.
انفوجراف
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