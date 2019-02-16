شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلقى كلمة باجتماع القاهرة الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع القاهرة الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
ومن المقرر أن يلقى رئيس الوزراء كلمة بالاجتماع الذى يحضره عدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية العليا.
جدير بالذكر أنه يعقد اليوم السبت مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء لوزيرى الصحة والتربية والتعليم بشأن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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