شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستمع لشرح عن خدمات مكتبة الجامعة البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن إعجابه بالخدمات التى تقدمها مكتبة الجامعة البريطانية للطلاب. وأكد قداسة البابا تواضروس الثانى - خلال جولته التى زار خلالها كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة عقب تفقده للمكتبة - أن الجامعة البريطانية تقدم نموذجا راقيا في التعامل مع الطلاب وأنها تتمتع بامكانيات بشرية وتكنولوجية كبيرة. واستمع البابا تواضروس الثانى لشرح مفصل حول أنشطة مكتبة الجامعة والخدمات التى تقدمها للطلاب، وتعرف على أحدث طرق التدريس التى تقدمها الجامعة من خلال أحدث التقنيات العالمية. ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس ندوة بعنوان "المحبة والتسامح وأثرهما في بناء المجتمعات"، بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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