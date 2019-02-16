شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يتولى رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، سيشهد عقد جلسات لرؤساء مجالس الأرصاد الجوية الأفريقية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشيرا إلى أن الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى سيتولي رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية،، فى تصريحات صحفية، على هامش انعقاد مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية، أن انعقاد المؤتمر سيشهد تبادل الخبرات الأفريقية في مجال الأرصاد الجوية فيما يخص الأبحاث وصيانة الأجهزة والتغيرات المناخية.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستعمل على دعم الدول الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية ورفع خبراتها ودعمها بالأبحاث والبيانات وتدريب الخبراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية .

وأشار عبد العال، إلى أن انعقاد مؤتمر القيادات النسائية الأفريقية المعنين بمجال الارصاد الجوية، يحدث لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بتمثيل من 31 دولة، وهو ما يساعد هؤلاء النساء على تطوير الأرصاد الجوية في بلدانهم.