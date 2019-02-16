تأجيل محاكمة 23 متهمًا بالهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة" لـ 6 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 6 أبريل المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.