الحبس 3 سنوات لعاطل اقتحم كنيسة بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح عين نيابة شمس، اليوم السبت،

بالحبس 3 سنوات لعاطل متهم باقتحام كنيسة مارجرجس وإصابة 3 من أفراد الأمن.

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، وبإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الشهر الماضي، بإحالة عاطل، 21 سنة، لمحكمة الجنح في واقعة اقتحامه لكنيسة مارجرجس بعين شمس، واعتدائه على 3 أفراد أمن بالكنيسة مستخدمًا آلة حادة.

وتسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني، التي أكدت أن المتهم مصاب بهوس ديني، وأن الحادث جنائي وليس إرهابيا، وأن المتهم لا ينتمي لأي جماعة إرهابية.

وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بأفراد الأمن وتبين إصابتهم بإصابات طفيفة.

كان أفراد أمن كنيسة مارجرجس، تمكنوا من ضبط شخص أثناء محاولته اقتحام الكنيسة من باب خلفي، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.