تأجيل محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف بالنيابة لـ20 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
قررت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة موظف في نيابة الخليفة للنصب على المواطنين، إلى جلسة 20 فبراير للاطلاع على أوراق القضية.
بدأت تفاصيل القضية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش. ع" عاطل، بالنصب عليهم بزعم عمله موظفًا فى النيابة وقدرته على إنهاء أية أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.
ودلت التحريات على صحة الواقعة، وتبين أن المتهم أثناء إنهائه بعض الأوراق في النيابة سرق أوراق قضايا قديمة، وبدأ يستغلها ليوهم ضحاياه بأنه يعمل موظفًا في النيابة ولديه القدرة على حيازة القضايا، فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة العاجلة.
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