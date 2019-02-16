"الإدارية العليا": إعادة المرافعة في الطعن على تأسيس حزب الصف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، إعادة المرافعة في الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، المطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري، لجلسة 20 أبريل المقبل.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي رفض الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.