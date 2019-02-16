ننشر نص كلمة المستشار حنفي جبالي بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تصوير – مصطفى الشيمي:

ألقي المستشار حنفي علي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، كلمة خلال افتتاح المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية.

وجاء في نص كلمته :"أصحاب المعالى والسعادة: ضيوفنا الأعزاء رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، دولة رئيس مجلس الوزراء، معالي رئيس مجلس النواب، أصحاب المعالي رؤساء الهيئات القضائية.. يشرفني ويسرني احتضان المحكمة الدستورية العليا المصرية، للسنة الثالثة على التوالي، فعاليات الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى، الذي يضمُ رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، حُرَّاسَ الدستور وسدنةَ العدالة، رُعاة الحقوق والحريات، وأمناء سيادةِ القانون".

وأضاف "أهلاً ومرحبًا بكم ضيوفَنا الأعزّاء على أرض مصر التي تعتز بهويتها الإفريقية التي تجمع بين عبقرية الجغرافيا وعراقة التاريخ، حيث شهدت بزوغَ فجر الحضارة الإنسانية، وبُوركت بضياء الديانات السماوية الثلاث بعد أن جاس بنو البشر خلال الديار بحثًا عن وحدانية الخالق جلَّ وعلا".

وقال المستشار "جبالي": "إن نهر النيل العظيم، الذي يربط العديد من دول قارتنا العريقة، إنما يمثل شريان الحياة ومصدرًا لا غنى عنه من مصادر التنمية الزراعية والصناعية، ويجرى في أجساد المصريين مجرى الدم، ويبعث الأمل فى نفوسهم كل صباح في جنى ثمار ما زرعوه بالأمس".

وأشار إلى أنه "من حسن الطالع وجميل المصادفة أن يتواكب اجتماعكم مع تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الأفريقي، تأكيدًا للتواصل المستمر والتعاون المثمر، وتطلعًا إلى غَدٍ أفضل تسعى فيه مصر الإفريقية إلى توطيد أواصر الصداقة مع شقيقاتها دول القارة العريقة في جميع المجالات".

ووجه رئيس المحكمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على "تفضله بالرعاية الكريمة لاجتماعكم الموقر -المؤتمر- التي تجلّت في تقديم الدعـم المادي والمعنوي وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاح انعقاده، وهو ما يعكس اهتمام السلطات المصرية ببذل كل الجهود من أجل تقوية أواصر الصداقة والتعاون المستمر بين شعوب ودول قارتنا الأفريقية التي تمثل الأمَ الحنون ومبعث الأمل بالنسبة لنا جميعًا. والشكر موصول للزميل والصديق القاضي الجليل عبد الوهاب عبد الرازق، لجهوده الرائعة التي تجلت في نجاح انعقاد الاجتماعين الأول والثاني إبان فترة رئاسته للمحكمة".

وأوضح "جبالي" أن الاجتماع الثالث الحالي نقلةً نوعيّةً في مجال التعاون القضائي الأفريقي، حيث يشهد إطلاق الموقع الإلكتروني لشبكة المعلومات التي تربط بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، توفيرًا للمعلومات في جميع المجالات التي تهم هذه المحاكم من أجل تفعيل تبادل الخبرات والإلمام المستمر بأحدث الأحكام والمبادئ القضائية، استشرافًا لمستقبل يصبو فيه عالمنا المعاصر إلى الاستفادة من التطور العلمي في مختلف مناحي البحث والفكر الإنساني.

ولفت إلى أن "إطلاق الموقع الإلكتروني إلى جانب الحرص على دورية انعقاد الاجتماع، من بين التوصيات المهمة، التي تُوّجَت بالتوجيه السامي والدعم المباشر من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، حرصًا على نجاح التواصل المستمر بين قمم القضاء في قارتنا العريقة".

واستكمل "زملائي وأصدقائي الأجلاء، حُرّاس الدستور وسدنة العدالة، اليوم ينطلق اجتماعكم الدوري الذي يشهد جني ثمار عصارة أفكاركم النابعة من خبراتكم المتراكمة عبر الزمن، من أجل توثيق وتفعيل الحماية القضائية للمواطن الأفريقي في ظل سيادة الشرعية الدستورية، تلك الشرعية التي تحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى.

وقال "ما حققناه من نجاحات باهرة على مدار العامين السابقين من خلال تجمعكم هذا لهو مثار لكل إعجاب وفخر لنا جميعًا، ودليل على قدرتنا على العمل الجماعي لخلق مجالات أوسع للتعاون المشترك في نطاق القضاء الإفريقي، وهو ما يستوجب النظر في إسباغ الكيان المؤسسي على اجتماع القاهرة ليكون واحدًا من مظاهر الإشعاع القضائي في قارتنا السمراء".

وجاء على رأس الحاضرين، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، والمستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

ويشارك بالمؤتمر ممثلا لنحو 45 دولة أفريقية.

ويناقش المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة تبادل الرؤى والأحكام القضائية في المجال الدستوري، ويشهد إطلاق منصة قضائية أفريقية.

يذكر أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي لعام 2019.