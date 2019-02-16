محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أهمية تبادل الخبرات وتفعيل دور الأبحاث في مجال تأثير التغيرات المناخية على الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تشهده القارة من تغيرات مناخية أثرت على كافة دولها بشكل أو بآخر، ما يستلزم ضرورة تعميق العلاقات الأفريقية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبد العال في افتتاح مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية الذي تستضيفه هيئة الأرصاد الجوية، وتستمر فعالياته حتى 23 فبراير الجاري، تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

وأشار عبدالعال إلى أن مصر تأثرت أيضا بالتغيرات المناخية التي تشهدها القارة، وهو ما يتضح من خلال تعرض البلاد لظواهر جوية مغايرة للفصول، لافتا إلى ضرورة استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة والأكثر تطورا لزيادة معدلات وتنوع التنبؤات الجوية.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا لدور مصر الريادي في أفريقيا، وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي.​

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية بمشاركة وزارة الطيران المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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