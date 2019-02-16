محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصحة جزء أساسي من عملية بناء الإنسان، ولذلك هناك تعاون مع وزارة الصحة لإجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمجلس الوزراء: في ديسمبر الماضي تم أخذ عينة من المدارس وعند رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي النتائج وجه بالقيام بهذه الحملة.
وأهاب وزير التعليم بالمواطنين ألا يلتفتوا إلى ما يتم ترديده من شائعات بشأن الحملة.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقي: إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.