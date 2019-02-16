طارق شوقي: إجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصحة جزء أساسي من عملية بناء الإنسان، ولذلك هناك تعاون مع وزارة الصحة لإجراء مسح طبي شامل لجميع طلاب الابتدائي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم السبت بمجلس الوزراء: في ديسمبر الماضي تم أخذ عينة من المدارس وعند رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي النتائج وجه بالقيام بهذه الحملة.

وأهاب وزير التعليم بالمواطنين ألا يلتفتوا إلى ما يتم ترديده من شائعات بشأن الحملة.​