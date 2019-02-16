أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم احتفالية بيوم المرح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بحدائق القبة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم احتفالية بيوم المرح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بحدائق القبة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة القاهرة، احتفالية "يوم المرح للأطفال لذوي الإحتياجات الخاصة"، المقام بملاهي سكة الوايلي في حدائق القبه، وذلك لرسم البسمة علي وجوه الاطفال، كما تم تكريم البطلة فاطمة محروس عليان.

وتضمن "يوم المرح للأطفال ذوي الإعاقة" فقرات ترفيهية للأطفال بمشاركة فنانين للرسم علي الوجه وتقديم عرض عرائس متحركة وألعاب مجانية بالملاهي بالإضافة إلي الدي جي وذلك لإدخال جو من المرح والألفة علي نفوس أطفال ذوي الإعاقة بملاهي سكة الوايلي بميدان حدائق القبه.

كما احتفت أمانة حزب مستقبل وطن بحدائق القبة بحضور بطلة رفع الأثقال فاطمة عليان ابنه الدائرة في يوم المرح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.