أخبار مصر | اليونسيف: حملة السمنة والأنيميا بمصر "في وقتها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونسيف: حملة السمنة والأنيميا بمصر "في وقتها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إن ما تقوم به مصر بشأن المسح الشامل على تلاميذ المدارس لأمراض السمنة والتقزم والأنيميا تأتي في وقتها المناسب.

وأضاف ممثل اليونسيف في مصر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المنظمة تهتم بمشكلات التغذية التي تؤثر علي حياة الأطفال.

وأشار إلى أن معالجة الأمور من البداية مهم جدا لتغير المستوى الصحي للمواطنين، لافتا إلى أن سوء التغذية له عدد من المشكلات وعواقب على الطالب في حياته الأولي وان أساس التغذية الجيدة تشمل تغذية النساء ودعم الرضاعة الطبيعية.

وأضاف أنه لإنجاح هذه الحملة نحتاج توعية من أولياء الأمور للطلاب بأهمية التغذية السليمة نظرا لأن الأطفال.