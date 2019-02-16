أخبار مصر | "مستقبل وطن" تطلق مبادرة للتعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية بالوادي الجديد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" تطلق مبادرة للتعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية بالوادي الجديد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مبادرة للتعليم الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي، الذين تسلموا جهاز التابلت الجديد ضمن منظومة التعليم الحديدة.

وأعلن الحزب، أن تلك المبادرة تأتي في اطار حرص حزب مستقبل وطن على الاهتمام بالمنظومة التعليمية والمساهمة في عمليات التطوير بما يتواكب مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالتعليم وخلق جيل جديد من الطلاب والتلاميذ مواكب للثورة التكنولوجية الحديثة ومواكب لكل تطور، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في التفكير والابداع.

وشارك في اليوم الأول لفعاليات المبادرة والتي عقدت بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، وتستمر فعالياتها على مدار 3 أيام، اكثر من 400 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي، وشهدها عدد من قيادات التربية والتعليم ومديري المدارس والمعلمين، وحاضر في اليوم الأول مسئولي التطوير التكنولوجي، وأوضحوا للطلاب كيفية التعامل مع جهاز التابلت الجديد والإمكانيات المتوفرة به، وكيفية الاستفادة من بنك المعرفة، مؤكدين على أهمية الحفاظ عليه وعدم العبث به لانه مجهز للتعلم فقط وليس للترفيه، كباقي الأجهزة المماثلة.

هذا وقد تم عقد دورة تدريبية ضمن فعاليات المبادرة لتعليم الفوتوشوب، حاضر فيها عدد من المتخصصين في هذا المجال من مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، واختتم اليوم الأول بفقرات فنية شارك فيها فريق الكشافة بالتربية والتعليم.