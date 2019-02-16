أخبار مصر | وزيرة الصحة: ما أثير بشأن حملة الديدان المعوية يدعو للاستغراب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: ما أثير بشأن حملة الديدان المعوية يدعو للاستغراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن أي إشاعات عن حملات الدولة للمسح الشامل ليست صحيحة، لافتة إلى أن حملة التطعيم ضد الديدان المعوية تتم للسنة الثالثة هذا العام وأكثر من 8 مليون طفل استفادوا منها.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن ما أثير بشأن حملة الديدان المعوية يدعو للاستغراب وعلميا كافة الأدوية معها تحذيرات ثابتة في كافة النشرات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تستخدم أفضل الأجهزة في العالم في إجراء الفحص الشامل بالمدارس.

ودعت الوزيرة، أولياء الأمور الذين لديهم قدرات مادية وقد يرغبون في إجراء الفحص على نفقتهم لإجرائه في المدرسة لأننا نوفر أفضل الأجهزة بالعالم.

وقالت الوزيرة إن نجاح الحملة وبناء الإنسان المصري يتطلب تعاون الجميع وأولياء الأمور وسلاسل الأغذية وتغيير عاداتنا الغذائية.