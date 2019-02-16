أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية لعلاج أمراض العيون بالغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون، فى قرية دفرة، بالتعاون مع الوحدة الحزبية التابعة لمركز طنطا.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أن القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون أجريت الكشف الطبي علي اكثر من 477 مواطن من اهالي القرية من خلال فريق طبي متخصص في امراض العيون ضم 6 اطباء واداريين تحت اشراف الدكتور سيد عبدالحي استشاري امراض العيون، وقد لاقت القافلة الطبية اقبالا كبيرا من المواطنين والسيدات والشباب والفلاحين بالقرية.

وأشارت أمانة الحزب إلى أن أهالى القرية، وجهوا الشكر لحزب مستقبل وطن بالغربية لتنظيمه فعاليات القافلة وتوفير الكشف الطبي المجاني لأهالي القرية.

يأتى ذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين