أخبار مصر | "مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وأوائل الطلبة بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يكرم حفظة القرآن وأوائل الطلبة بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنوفية، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم وأوائل الطلبة، بقرية صنصفط، بحضور النائب نبيل شاهين، والنائب أيمن معاذ، والمهندس طارق الوراقى رئيس مجلس مدينة منوف.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن الاحتفالية هدفها تشجيع الشباب والأطفال من حفظة كتاب الله والذين بذلوا مجهودا لحفظ القرآن الكريم وكذلك المشاركين في العمل الخيري التطوعى ليتواصل حزب مستقبل وطن مع كل الفئات ويسهم في خدمة المجتمع.