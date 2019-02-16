أخبار مصر | "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية شاملة مجانية بمحافظة كفر الشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية شاملة مجانية بمحافظة كفر الشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية دفرية مركز كفر الشيخ في إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها حزب مستقبل وطن بجميع المحافظات.

وقالت أمانة مركز كفرالشيخ، إن القافلة ضمت 7 تخصصات في طب الأسنان والأنف والاذن والباطنة والمخ والأعصاب والعظام والجراحة العامة والعلاج الطبيعي وتم الكشف على 300 حالة وصرف أدوية مجانية كما تم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية لاستكمال العلاج وإجراء التحاليل والاشعات المطلوبة.

ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للحزب لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وفي إطار خطة الأمانة العامة المركزية على مستوى محافظات الجمهورية لمساندة الدولة في الاهتمام بقطاع الصحة لتحقيق التنمية المنشودة.