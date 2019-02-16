أخبار مصر | "زايد": أي شائعات تستهدف الحملات الصحية بالمدارس غير صحيحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زايد": أي شائعات تستهدف الحملات الصحية بالمدارس غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة حريصة على صحة المواطنين ونعمل من خلال المعايير الدولية، وبالتالي أي شائعات تستهدف الحملات الصحية بالمدارس غير صحيحة حيث أننا نستخدم تقنية حديثة جدا وآمنة.

وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر بمجلس الوزراء، أنه بالنسبة لحملة "الديدان المعوية" فإنها السنة الثالثة التي نعمل بها بهذه الحملة وقد أنجزنا أكثر من ٧٠٪؜ من المستهدف، مؤكدة أن ما أثير عن أنها من الممكن أن يكون لها آثار جانبية مع الأدوية الأخرى، أمر غير صحيح، ولم نرصد أي حالة خلال ٣ سنوات الماضية.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه لو تم الالتفات لهذه الشائعات، وتفرغنا للرد عليها "عمرنا ما هانتحرك".