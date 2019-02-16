أخبار مصر | الزقازيق بعيون الجنود الأستراليين.. صور عمرها 100 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزقازيق بعيون الجنود الأستراليين.. صور عمرها 100 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التطقت عدسات الجنود الأستراليين في أثناء وجودهم في الخدمة بالجيش الأسترالي، -كان في مصر أحد المعسكرات للجيش الأسترالي- صورا لمحطة قطار مدينة الزقازيق منذ 115 عام.

وتعتبر الصور توثيقية لما كانت عليه المدينة منذ أكثر من مائة عام، وهي معروضة في معرض مؤقت بقصر الأمير طاز الأثري، والمستمر حتى 28 فبراير الجاري، على أن ينتقل إلى متحف الفنون الجميلة في الإسكندرية، وذلك في الفترة من 5-14 مارس المقبل.

يذكر أن قصر الأمير طاز الأثري، استضاف معرضًا للصور التاريخية بعنوان "صور مصرية من استراليا"، والذي أعدته "آن ماري ويليس" أستاذ زائر بجامعة أديلايد بأستراليا، وبالشراكة مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية برئاسة الدكتور محمد زينهم.