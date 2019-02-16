مصر | مصدر أمني: تعذر حضور وزير الزراعة الأسبق بأولى جلسات محاكمته بـ"الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني: تعذر حضور وزير الزراعة الأسبق بأولى جلسات محاكمته بـ"الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية تعذر وصول وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، لحضور أولى جلسات محاكمته لاتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب العام وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة السبت 16 فبراير.

واتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وإفطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وآي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.