مصر | "خنقه بحبل حتى الموت".. ضبط سباك لقتله سائق توك توك لسرقة مركبته بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خنقه بحبل حتى الموت".. ضبط سباك لقتله سائق توك توك لسرقة مركبته بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في القاهرة، من كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بدار السلام بقصد السرقة وضبط مرتكب الواقعة.

وفي إطار قيام أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بتكثيف الجهود الأمنية بالنسبة لواقعة العثور على جثة مجهول داخل شقة "تحت التشطيب" بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام لذكر في العقد الثاني من العمر موثوق القدمين وملفوف حول رقبته حبل فقد توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى "أحمد. م. ا"، سن 17، سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم، كما أشارت التحريات إلى أن المذكور كان يعمل على توك توك قبيل الواقعة وتبين اختفاء هاتفه المحمول.

ومن خلال مواصلة البحث والتحري أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. م. ب"، سن 30، سباك ومقيم بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بتوجهه إلى منطقة ميدان المطبعة بدائرة القسم وتمكن من استدراج المجني عليه إلى العقار محل الواقعة (نظراً لسابقة قيامه بأعمال سباكة بإحدى شققه وعلمه بوجود العديد من الشقق به تحت التشطيب) بدعوى نقل بعض الأدوات منه وما أن دخل وبصحبته المجني عليه للشقة مكان العثور على الجثة باغته بالتعدي عليه وشل حركته وقام بخنقه فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول ومركبة التوك توك وفر هارباً.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مركبة التوك توك المستولى عليه والهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

