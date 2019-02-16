مصر | ٢٠ إبريل.. إعادة المرافعة في طعن "شؤون الأحزاب" برفض تأسيس "الصف المصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٠ إبريل.. إعادة المرافعة في طعن "شؤون الأحزاب" برفض تأسيس "الصف المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم، إعادة المرافعة في الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، المطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري، لجلسة٢٠ إبريل المقبل.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبدالعاطي محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي رفض الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.